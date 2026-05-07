夫の創作魂は止まりません。毎回の謎アレンジに妻の忍耐力にも限界が…ついに奈央が取った決断が、二人の関係に大きな波紋を広げていくのです…。これからどうなってしまうのでしょうか？>>【まんが】料理に目覚めた夫のメシがマズい！(ウーマンエキサイト編集部)