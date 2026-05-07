◇ナ・リーグパイレーツ1−0ダイヤモンドバックス（2026年5月6日フェニックス）昨季サイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が6日（日本時間7日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発。8回2安打無失点の好投で今季5勝目を挙げた。立ち上がり、先頭・ペルドモを98・4マイル（約158・4キロ）の外角直球で空振り三振に仕留めると、波に乗った。5回2死までは走者1人も出さない完全投球。2死から