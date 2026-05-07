お笑いコンビ・EXITのりんたろー。さん（40）の妻で、タレントの本郷杏奈さん（34）が6日、自身のSNSを通じて第2子となる女の子を出産したことを報告しました。本郷さんは、2022年にりんたろー。さんとの結婚を発表。翌2023年11月に第1子出産を発表しています。そして6日に、自身のインスタグラムを更新し、「先日、第二子となる女の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と報告。妊娠期間を振り返り、「前回同様、悪阻もあ