5月7日、B1西地区8位で2025－26シーズンを終えた島根スサノオマジックは、コティ・クラーク、ダマムッサ、岡本飛竜の3名が契約満了に伴い退団することを発表した。3名は同日付で自由交渉選手リストに登録される。 アメリカ出身で33歳のクラークは、201センチ121キロのパワーフォワード。2021－22シーズンから来日し、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、三遠ネオフェニック