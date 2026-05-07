スガイ化学工業が大幅続伸している。１日の取引終了後に集計中の２６年３月期単独業績について、営業利益が従来予想の３億５０００万円から４億８９００万円（前の期比９．６％減）へ、純利益が３億円から４億６１００万円（同２７．０％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 主力の農薬中間物が概ね計画通りに推移したほか、機能性中間物は新製品導入により増収となったものの、医薬中間物が顧客