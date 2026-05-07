ゼビオホールディングスが３日続落し年初来安値を更新している。１日の取引終了後に集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の２５３５億３４００万円から２５２３億７７００万円（前の期比０．７％増）へ、営業利益が４０億１７００万円から２３億８６００万円（同６５．９％減）へ、最終損益が２億３６００万円の黒字から２１億４１００万円の赤字（前の期９億７１００万円の黒字）へ下振れて着地したよ