アクシスが後場に入り一段高となっている。正午ごろに発表した第１四半期（１～３月）単独決算が、売上高２２億４８００万円（前年同期比１５．７％増）、営業利益３億３８００万円（同３４．０％増）、純利益２億１８００万円（同２７．４％増）と大幅増益で着地したことが好感されている。 システムサービス事業で注力中の公共社会インフラ案件を着実に積み上げたほか、情報通信関連の案件も好調だったことが