Ｇｌｏｂｅｅが後場に上げ幅を拡大した。７日正午、ＡＩ学習アプリ「ａｂｃｅｅｄ（エービーシード）」において、学校向けにスピーキング試験対応のＡＩ英会話コースの提供を開始したと発表。収益貢献を期待した買いが入ったようだ。５つのステップで中高生が無理なく学習できる形とし、最新の社会的トピックを選定。意見論述に便利な英語構文を習得・定着できるようにし、更に正しく使えているか