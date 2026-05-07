リトアニア映画『Gimtine（原題）』が、『MOTHERLAND』の邦題で7月4日にシアター・イメージフォーラムほかで全国順次公開されることが決定した。 参考：ウォン・カーウァイ作品はなぜ求められ続けるのか4Kで蘇る『花様年華』の奇跡の引力 本作は、ソビエト連邦崩壊後、独立間もないリトアニアを舞台にリトアニア生まれの母とアメリカ生まれの息子がその地を訪れる物語。監督は、ワシントンD.C.で