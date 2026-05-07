ＡＭＧホールディングスが後場に入り上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が３１３億円から３１３億５２００万円（前の期比３．１％増）へ、営業利益が１８億４０００万円から１９億３０００万円（同２４．４％増）へ、純利益が１０億７０００万円から１１億５９００万円（同１８．９％増）へ上振れて着地したようだと発表し好材料視されている。建設事業及び不動産