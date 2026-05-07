「ちくわときゅうりのちぎりサラダ」【画像で見る】ちぎったちくわと割ったきゅうりにしっかり調味料が絡む！「ちくわときゅうりのちぎりサラダ」時間も気力もないけれど、食卓にもう一品欲しい！そんな時に便利な包丁も火も使わずにつくれる副菜をご紹介します。切らずにちぎったちくわは、不規則な断面で味が絡みやすいんです。簡単なのでお子さんと一緒に作るのもおすすめです。＊＊＊■ちくわときゅうりのちぎりサラダちぎ