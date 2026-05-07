開催：2026.5.7 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 0 - 1 [パイレーツ] MLBの試合が7日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとパイレーツが対戦した。 Dバックスの先発投手はマイク・ソロカ、対するパイレーツの先発投手はポール・スキーンズで試合は開始した。 1回表、2番 ブランドン・ロー 2球目を打ってセンターへのホームラ