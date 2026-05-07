2026年1月に発売された動画が撮れるインスタントカメラ「instax mini Evo Cinema」 富士フイルムホールディングス株式会社は、米TIME誌が発表した2026年版「世界で最も影響力のある100社」の「Pioneers」カテゴリーにに選出されたと発表した。あわせて、今回新設されたハードウェア分野の業界リーダーにも選ばれている。 選出の理由には、富士フイルムがあえてアナログにこだわり続けてきた