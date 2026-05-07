タンスのゲンは4月30日に、ガラスを使用していないため安心して使える「割れない折りたたみ2面鏡」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は、幅100×高さ180cmモデルが1万7999円、幅200×高さ180cmモデルが2万6999円。●ガラス不使用で小さな子どもやペットがいても安心「割れない折りたたみ2面鏡」は、ガラスの代わりにアルミフィルムを採用することで、万が一倒れてしまった場合