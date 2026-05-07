現地５月６日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝の第２レグで、伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンは、前回王者のパリ・サンジェルマンとホームで対戦。第１レグを４−５で落としていたなか、今回は１−１で終わり、２戦合計５−６で決勝進出を逃した。空前の打ち合いとなった第１レグから１週間。この日は開始３分でウスマンヌ・デンベレに先制を許した後、なかなか得点できず。終了間際の90＋４分に、ハリ