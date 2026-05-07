【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC）Vol.40』（5月21日発売）の特別付録として、モナキのスペシャルブック（16ページ）が付くことが決定。誌面ビジュアルが公開された。 ■ぴあ名物15Q（15問15答）は4人分！ 純烈の弟分としてオーディションで選ばれ、4月8日に「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」でメジャーデビューを果たした、今、話題沸騰中の4人組グル