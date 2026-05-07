【写真＆動画】嵐「Turning Up」ジャケット写真／「Turning Up」MV／Choreography Video／「Turning Up」（R3HAB Remix）MV／大野智＆櫻井翔＆松本潤のダンス動画 嵐の公式Instagramが更新され、「ThrowBack ARASHI」として「Turning Up」のジャケット写真を公開し、注目を集めている。 ■嵐、初のデジタルシングル「Turning Up」 「Turning Up」は2019年11月3日にリリース。グループ初のデジタルシングルとして