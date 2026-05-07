7日13時現在の日経平均株価は前週末比3323.24円（5.58％）高の6万2836.36円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1247、値下がりは294、変わらずは26と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を799.70円押し上げている。次いでアドテスト が481.51円、東エレク が417.35円、イビデン が200.13円、ファストリ が193.09円と続く。 マイナス寄与度は