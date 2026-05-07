京都府南丹市で市立園部小の安達結希（ゆき）君（当時１１歳）が殺害され、山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）が、「（事件直前の）車内での（結希君の）言動に腹を立てた」との趣旨の供述をしていることが、捜査関係者への取材でわかった。府警は、車で学校に向かう途中でトラブルになり、衝動的に殺害したとみている。発表では、安達容疑者は３月２３日朝、同市内の公衆