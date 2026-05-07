女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が8日、第30話が放送される。高熱で倒れ、声が出ない多江（生田絵梨花）。心配したりん（見上）や直美（上坂）たちが看護のために次々と部屋に押しかけるが、なかなかうまくいかない。バーンズ（エマ・ハワード）は、皆に課題を思い出すよう命じる。そんな中、多江の父（吉岡睦雄）が学校にやって