元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、6日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。フリー転身後、初の他局収録で“持ちネタ”を披露した。岩田は3月末で日テレを退社。MCの明石家さんまはゲスト席に座る岩田を見て「うわ！こんなところに日テレ社員が。辞めてすぐ。すごい事務所やなあ〜」とわざとらしく驚くと、続けて「大丈夫なの？ローラ」と呼びかけた。ローラのものまねを得意