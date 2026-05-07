秋元康氏が総合プロデュースするアイドルグループWHITE SCORPIONが6日、東京・ららぽーと豊洲で8thデジタルシングル「7秒のレジスタンス」のリリースイベントを開催した。5月30日に行う池袋西口公園野外劇場でのリリースイベントで動員数3000人を目指し、前哨戦としてこの日1500人の動員を目標としていた。ステージでは「7秒のレジスタンス」「アイマイライフ」「ポラリス（北極星）」「その世界線を生きている」など新曲を続