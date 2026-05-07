お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬が７日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。活動再開から初めてライブを行ったことを報告した。スピードワゴンは６日「井戸田と小沢」東京公演を開催した。小沢は井戸田潤とのライブ画像を添付し「潤と何年ぶりかに２人だけでライブした。たくさん漫才した」と投稿。さらに「僕漫才が好きだ。中途半端な気持ちじゃなくて。って感じの夜でした」とライブができた喜びの気持ちをつづっ