外国人のママ友と、つたない英語を交えながら楽しんでいた筆者の友人。100%は理解できなくても、相槌を打ち、表情を動かし、心の距離を縮めようとしていました。そこにいた別のママの「わからないなら、うなずくなよ」の鋭い一言に……？ 友人が体験談を語ってくれました。 英語にうなずく私 ママ友グループの中に、外国人のAさんママがいます。 私はつたない英会話力しかありませんが、それでもAさんはよく私に話し