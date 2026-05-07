ロシアにとって大きな意味を持つ5月9日の対独戦勝記念日を前に異変が起きていると2026年5月6日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）が報じた。番組はモスクワの街のところどころに戦勝記念日のポスターが貼られている光景とは裏腹に、例年とは違う雰囲気が感じられると専門家が指摘する。ゼレンスキー大統領「ドローンが赤の広場を飛び回ることを恐れている」ロシア情勢に詳しい拓殖大学客員教授の名越健郎さん