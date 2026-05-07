女優・橘綾乃が5日、自身のインスタグラムを更新。大物女優との2ショットを投稿し、プレゼントをもらったことを明かした。 【写真】大胆スリットの黒ドレスで密着オーラが違う昭和の大スター 橘は大胆なスリットの入った黒のキャミソールドレスに身を包み、大女優とカメラ目線の２ショットを投稿。「大先輩 浅丘ルリ子さんと、日活ポスターたち。」と記した。橘は浅丘の右腕に両手を絡めており、