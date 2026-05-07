歌手の早見優が6日、自身のインスタグラムを更新。歌手のChage（チャゲ）との再会を喜んだ。 【写真】再会を喜ぶ笑顔のChageと早見優 「今日はCHAGEさんと久しぶりの再会楽しかったー」と投稿。「So fun to see and work with CHAGE Can’t wait to let you know what we made together 」と英語で、一緒に仕事ができる喜びと、内容の発表が待ちきれない気持ちをつづり、笑顔で肩を並べる写真を添えた。ハッシュタ