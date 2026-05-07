ウォルト・ディズニー・カンパニーが、2027年にシンガポールで「D23 Asia: 究極のディズニーファンイベント」を初開催します。アジア太平洋地域において、ディズニーのグローバルファンイベントの大きな広がりを象徴する、重要な節目となる一大イベント。ディズニーのストーリーテリング、クリエイティビティ、イノベーションに関する最新情報を、ファンにいち早くお届けする唯一無二の体験が待っています。 ウォルト・ディズ