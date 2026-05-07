記事ポイント東日本大震災で家族全員を失った辺見 佳祐さんと伯母・日野 玲子さんが歩んだ15年を追ったドキュメンタリー子育て未経験の玲子さんが工場経営まで引き継ぎ、2人で反抗期・受験・進学を乗り越えてきた軌跡2026年5月10日(日) 24:55から日本テレビ系列全国放送で放映 東日本大震災から15年。津波で両親・祖母・姉の家族全員を失い、7歳でひとりになった少年と、子育て未経験のまま一緒に暮らし始めた伯母。宮城テレ