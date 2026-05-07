アストロズのＣ・コレア内野手（３１）が左足首の腱（けん）を断裂して手術を受けるため、今季中の復帰が絶望となったと６日（日本時間７日）、米各メディアが伝えた。コレア自身は「（５日の）打撃練習中に痛めた」と話している。昨年夏に３年半ぶりにアストロズに復帰したコレアは今季３２試合で打率２割７分９厘、３本塁打、１６打点だった。正遊撃手のＪ・ペーニャも負傷中で、内野が一気に手薄になってしまった。