ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年5月7日（木）から10日（日）までの期間限定で、大切な人へ感謝を伝える体験型イベント「“ありがとう”で咲かせる花屋さん」を東京都内・特設会場（サナギ新宿）にて開催！本イベントは、5月8日（金）から6月21日（日）までパークで開催される「THANKS LOVE MONTH 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」に先駆けて、その取り組みを全国へ広げるために企画されたものです。初日となる5