ザ・ドリフターズの加藤茶さんの妻で、タレントの加藤綾菜さんが5月4日、自身のインスタグラムを更新。広島の実家へ里帰りしたことを報告しました。 【写真を見る】【 加藤綾菜 】広島へ里帰り「やっぱり故郷はいいねぇ〜。」“父親の顔出しショット”に反響「お父様？！ お若い！」加藤さんは「出張で広島へ少し実家に寄りました！」と投稿。両親や祖母と共にランチを楽しんだとのことで、訪れた場所での様子を画像で紹