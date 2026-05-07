ことし3月、議会中に体調不良を訴えドクターヘリで緊急搬送されその後、急性大動脈解離と診断され手術、入院療養していた加茂市の藤田明美市長が7日午前、退院後初めて会見しました。藤田市長はことし3月4日に入院し、4月28日に退院して自宅療養中ですが会見では、人前に出て話すのは7日が初めてと話し、退院後はリモートでできることはリモートで対応していて市政運営は滞ってはいないので理解してほしいと述べ