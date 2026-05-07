今シーズンの無冠がほぼ確定的な状況となったレアル・マドリードでは、今年1月から指揮を執るアルバロ・アルベロア監督の退任は確実と見られている。そのため現地メディアの注目点は後任人事へと移っていて、なかでもベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督の名前が有力候補として取り沙汰されている。スペインメディア『ESdiario』によれば、レアルはモウリーニョ監督の招聘に向けた動きを本格化させているようだ。今週5日にはフロ