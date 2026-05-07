6日(現地時間)、バイエルン・ミュンヘンはパリ・サンジェルマン(PSG)とのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝2ndレグに臨み、1-1で引き分けた。この結果、2戦合計6-5でPSGが2大会連続の決勝進出を果たした。1stレグを4-5で落とし、さらに2ndレグでも開始早々に先制点を奪われる苦しい展開となったバイエルンは、その後攻勢を強めてゴールに迫ったが、自陣ペナルティエリア付近まで引いて守備を固めたPSGを前に決定機を作り出すこと