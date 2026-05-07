コリンソン・インターナショナルが運営する共通ラウンジサービス「プライオリティ・パス」は、「プライオリティ・パス・エクセレンス・アワード2026」を発表した。70万件以上の会員評価・レビューをもとに選出された。グローバル最優秀賞に輝いたのは、ポートランド国際空港の「エスケープ・ラウンジ」で、コンテンポラリーなデザインとポートランドの地域文化を融合させた内装と、地元食材を使った飲食メニュー、地域の素材やアー