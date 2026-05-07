船でつながる商船三井とちいかわの魅力株式会社商船三井さんふらわあは2026年4月30日、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とのコラボレーション企画「ちいかわ×さんふらわあ ちいかわとのんびり船旅」を、2026年8月6日（木）出港便より実施することを発表しました。【え、ふんどし!?】新キャラ発見！これが映画「ちいかわ 人魚の島のひみつ」のポスターです（画像）商船三井さんふらわあでは、これまでも船旅の楽しさを提供し