内山はチーム合流後、好調を維持している（C）産経新聞社ヤクルトは5月6日の巨人戦（東京ドーム）に5−0の完封勝利。先発左腕の山野太一が両リーグ単独トップの5勝目をマークすれば、打線は若い力が光った。【動画】将来の4番だ！内山壮真の2号アーチをチェック警戒していた相手ルーキー左腕、竹丸和幸に対してまずは1番に入った並木秀尊が先頭打者アーチで勢いをつけると、さらに「4番・二塁」で先発した内山壮真は2点をリー