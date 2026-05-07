Windows標準搭載のウェブブラウザであるMicrosoft Edgeが、保存されたパスワードをメモリ上に平文で保持していることを、サイバーセキュリティ研究者が発見・指摘しています。Researcher Finds Microsoft Edge Stored Passwords Load in Plaintext | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/researcher-finds-microsoft-edge-stored-passwords-load-in-plaintext指摘はノルウェーの研究者、トム・ヨラン・ソンステビセター・ロニング氏に