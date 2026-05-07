ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド「スター」にて独占配信中の、2026年上期を盛り上げる大人気胸キュンドラマ3作『21世紀の大君夫人』（IU＆ビョン・ウソクW主演）、『君がきらめく季節に』（イ・ソンギョン＆チェ・ジョンヒョプW主演）の第1話＆第2話、『ユミの細胞たち 3』（キム・ゴウン＆キム・ジェウォンW主演）の第1話の日本語字幕版が、ディズニープラス公式YouTubeに