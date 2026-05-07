3COINSは7日、公式サイトを更新し、CUSTOM TUMBLERシリーズの2商品について謝罪。販売を一時停止し、回収、返金対応することを発表した。【画像】SNSでも話題に…回収されるCUSTOM TUMBLERシリーズ公式サイトで、3COINSは「CUSTOM TUMBLER 一部商品の販売停止・返品返金対応について」と題し、「このたび、CUSTOM TUMBLERシリーズの下記2商品において、ストローでの吸引ができないとのお問い合わせを多数いただいております。