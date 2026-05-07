右耳を負傷していた大相撲の大関・霧島（音羽山）について、師匠の音羽山親方（元横綱・鶴竜）が７日、「大丈夫。鼓膜は破れていない」と明かした。大相撲の夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向けて６日に東京・中央区の荒汐部屋に出稽古に出向いた際に痛め、右耳の中に綿のようなもの詰めていた。稽古後には「病院に行く」と明かしていた。この日は墨田区にある部屋の稽古を休んだ。同親方は「毎日取っていたから」と