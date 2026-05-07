吉野家は、5月7日午前11時から、新商品『絶品牛重』の販売を開始した。あわせて、『牛ほっけ定食』と『ほっけ定食』も同時発売し、牛肉と魚を組み合わせた新たなラインナップを展開する。【写真】魚と牛肉が楽しめる『牛ほっけ定食』『絶品牛重』は、脂の乗った国産牛を使用した数量限定商品。1枚ずつ丁寧に焼き上げた牛肉に、吉野家特製のすき焼きたれを絡め、甘みの強い長ねぎと味の染みた結びしらたきを添えた。別添えの「