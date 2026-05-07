テレビ朝日の島本真衣アナウンサーが７日までに自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを公開した。島本アナは「今日もニュースを見てくださった皆さん、ありがとうございました」とつづると、白のブラウスにグレーのパンツを合わせたモノトーンコーデを披露。最後に「皆さんも素敵な連休最終日をお過ごしください」と呼びかけ投稿を締めた。この投稿には「真衣さん今日もかわいすぎる」「ブラウスのフリルが可愛らしい衣