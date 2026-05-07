３日の米ケンタッキーダービー・Ｇ１で５着に入ったダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父マックスフィールド）が７日午前６時９分、成田国際空港に到着した。その後、入国検疫のため、千葉県白井市のＪＲＡ競馬学校に移動した。ケンタッキーダービーでは、２番手追走から４角で先頭に立ち、直線半ばまで粘っていた。生まれ故郷に近いチャーチルダウンズ競馬場で、強いインパクトを残した。