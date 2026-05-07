消防によりますと、7日午前11時半すぎ、宮城県仙台市太白区秋保町で「黒煙があがっている」などと、20件以上の通報があったということです。火事があったのは、太白区秋保町にある東北電力ネットワークの西仙台変電所の敷地内です。消防では、ポンプ車など14台で消火にあたっています。