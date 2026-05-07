◇MLB レンジャーズ6-1ヤンキース(日本時間7日、ヤンキー・スタジアム)ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手が15号ソロを放ち、メジャー単独トップに立ちました。ジャッジ選手は、チームが6点を追いかける6回、2アウトランナーなしの場面でレンジャーズのネーサン・イオバルディ投手が投じた87.1マイル(約140キロ）のスプリットをとらえ、ホームランとしました。ジャッジ選手は試合前時点でホワイトソックスの村上宗隆選手と並んで