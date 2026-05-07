またしても7人組として出発したK-POPグループが、“6人組”となってしまった。ガールズグループUSPEER（ユースピア）が、メンバーのヨウォンのチーム活動終了を発表し、6人体制で6月にカムバックする。【写真】1年もたずに…USPEER、ヨウォンが脱退所属事務所MWエンターテインメントは5月6日、公式SNSを通じて、ヨウォンがUSPEERとしての活動を終えると明らかにした。ヨウォンは昨年下半期から十分な休息と回復の時間を持っており