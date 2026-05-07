阪神タイガースなどで活躍した呉昇桓（オ・スンファン）が、息子への思いをテレビで語った。5月6日放送の韓国人気バラエティ『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』に出演した呉昇桓。【写真】呉昇桓にダル・新井・福留らがメッセージ3歳になる息子ソジュン君と初めてスタジアムを訪れ、客席からプロ野球を観戦した。昨年、現役引退したばかりの呉昇桓は、「半年前までは自分もあのユニフォームを着てマウンドに立ってい