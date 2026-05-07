【D-スタイル 真ゲッター1】 12月 再販予定 価格：4,290円 コトブキヤはプラモデル「D-スタイル 真ゲッター1」を12月に再販する。価格は4,290円。5月7日から予約受付を開始した。 本製品は「真ゲッターロボ 世界最後の日」に登場する「真ゲッター1」をデフォルメして再現したプラモデル。各所にクリアパーツや塗装済みパーツを使用し、組